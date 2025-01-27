Российские работодатели столкнулись с трудностями с наймом в 2024 году

Как утверждают опрошенные 55% работодателей, в 2024 году подбор сотрудников был сложнее, чем в предыдущие годы. 34% говорят, что ситуация существенно не изменилась, 6% — что стало легче. Это показал исследование, проведенное рекрутинговой компанией Get Experts, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Основные трудности при найме представители компаний связывают с тем, что кандидаты называют высокие зарплатные ожидания (76%), на рынке стало меньше специалистов необходимого уровня (51%), соискатели часто предпочитают удаленный или гибридный формат работы (39%), не хватает узких (38%) и молодых (29%) специалистов. Среди других запросов кандидатов, которые не устраивают бизнес, — то, что они хотят работать на фрилансе, совмещая две или более работ (25%), предъявляют высокие требования по соцпакету (22%) и ищут вакансии с возможностью релокации за пределы России (3%).

Работодатели, считающие, что привлекать персонал стало легче, указывают, что расширились возрастные рамки кандидатов (42%), на рынке появилось много квалифицированных специалистов (41%), благодаря возможности нанимать удаленных работников расширилась география поиска (35%), можно рассматривать соискателей из смежных сфер (26%) и приглашать специалистов на фриланс или проектную работу, а не на постоянной основе (23%). Также они утверждают, что на рынке стало больше кандидатов (23%) и их требования по уровню зарплат и условиям труда снизились (6%).

Чаще всего о возросших трудностях с наймом говорят представители следующих отраслей: FMCG, включая табак и алкоголь (83%), металлургия (82%), медицинское и лабораторное оборудование (80%), производство химического сырья (80%) и строительство (59%). О том, что стало легче, больше упоминали компании из сфер автомобильного бизнеса (21%) и финансов (19%). Об отсутствии значимых изменений часто заявляют в логистике (50%), ИТ (44%), строительстве (36%) и медицине и фармацевтике (35%).

В 2024 году численность персонала выросла в 39% компаний (в 2023-м году об этом говорили 52% работодателей), осталась на прежнем уровне в 42% (годом ранее было 34%) и сократилась в 16% случаев (год назад таких компаний было 10%). Еще 3% работодателей сказали, что заморозили все связанные с наймом активности (в предыдущем году так поступили 4%).

В большинстве компаний в 2024 году численность персонала выросла: до 10% (у 35% респондентов), от 11 до 20% (у 30% респондентов), от 21 до 30% (у 15% респондентов). Более значительное увеличение штата — на 40-60% — произошло в 4% опрошенных компаний, на 60-80% — в 1%, на 80-100% — в 2%. Еще 2% работодателей сообщили об увеличении численности более чем на 100%, и 4% не смогли ответить, сколько именно новых работников у них появилось.

В целом ситуация с текучестью в 2024 году не изменилась. О росте ее уровня сообщили 37% работодателей (в 2023 году так говорили тоже 37%). У 41% она не изменилась по сравнению с 2023 годом (тогда было 42%), снижение текучести зафиксировали в 16% случаев (годом ранее — 15%), и еще 6% респондентов затруднились с ответом.

В 25% компаний коэффициент текучести составил до 5% (в 2023 году таких было 20%), в 21% — 5-10% (годом ранее — 16%), в 19% — 11-15% (было 14%), в 11% — 16-20% (было 20%), в 16% — более 20% (было 23%). Еще 8% не смогли назвать точный уровень текучести в своих компаниях.

Ответы работодателей о причинах текучести можно разделить так: сотрудники сами решили сменить место работы (таких случаев 49%, годом ранее было 38%), их уволили (11%/12%), они перешли на другие позиции внутри компании (6%/16%), произошло сокращение штата (5%/0%). О наличии всех этих причин в равной степени говорят в 28% компаний (в 2023 году — 34%), и затруднились ответить 1% респондентов.

Чаще других о росте текучести сообщали компании из сфер FMCG (51%), производства химического сырья (50%), металлургии (45%) и строительства (41%). О сокращении текучести чаще говорили представители в автомобильном бизнесе (79%), логистике (50%), металлургии (45%) и ИТ (44%). По доле компаний, где этот показатель не изменился, лидирует производство медицинского и лабораторного оборудования (30%).

О планах по расширению штата чаще говорят представители компаний из сфер: производство медицинского и лабораторного оборудования (100% опрошенных компаний), FMCG (83%), металлургия (82%), производство химического сырья (80%) и медицина и фармацевтика (78%). Лидеры по доле готовящих сокращения работодателей — производители химического сырья (10%). Вообще не планируется сокращений в логистике, металлургии, строительстве и финансах. Также не планируют сокращения на производствах медицинского и лабораторного оборудования: все опрошенные представители компаний из этой сферы заявили, что они продолжат активно набирать персонал.

Направления, специалисты в которых будут наиболее востребованы в 2025 году: продажи, коммерция и развитие бизнеса (32%), производство/технология (22%), ИТ (15%), клиентский сервис (15%), бухгалтерия и финансы, в т. ч. банки (13%), аналитика/ценообразование/бизнес-эффективность (12%) и логистика и цепочки поставок (11%).

Ранее выяснилось, что найм через Telegram-каналы захватывает рынок труда в России.