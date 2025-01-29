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Белгородца обокрали во время драки

В Белгороде свидетель драки обокрал одного из ее участников
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Shutterstock

В Белгороде во время драки обокрали 28-летнего мужчину, сообщает областная полиция.

Житель Белгородского района обратился к правоохранителям после того, как из его сумки пропала значительная денежная сумма. Оказалось, что на прошлых выходных он отдыхал в одном из ночных заведений и на улице подрался с другими посетителями. По версии следствия, во время потасовки у мужчины с руки сорвалась сумка, которую после драки ему вернули, но 30 тыс. рублей в ней уже не было.

Главным подозреваемым оказался 19-летний житель Белгорода. Он стал свидетелем уличного конфликта, поднял оброненную незнакомцем сумку и решил воспользоваться ситуацией, забрав деньги себе, после чего сам отдал ее владельцу. Украденное молодой человек потратил на личные нужды, теперь ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Возбуждено уголовное дело.

Ранее россиянин попытался помочь незнакомцу, которому стало плохо на улице, но в итоге ограбил его.

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