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Россиянин сначала хотел помочь прохожему, которому стало плохо, но в итоге ограбил его

Житель Ставрополя ограбил незнакомца, которому стало плохо на улице
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Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

В Ставрополе мужчина решил оказать помощь прохожему, которому стало плохо, но затем обокрал его. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Недавно 29-летний местный житель выпил и почувствовал себя плохо прямо на улице, чем привлек внимание незнакомца. Тот попытался оказать прохожему помощь, но услышал в ответ грубый отказ. После того, как мужчины обменялись взаимными оскорблениями, «благодетель» решил воспользоваться беспомощным состоянием пострадавшего и похитил у него телефон и банковскую карту.

Потерпевший оценил ущерб в 300 тыс. рублей и обратился в полицию. Вскоре по подозрению в краже задержали 27-летнего горожанина, который успел воспользоваться похищенной банковской картой. Он заявил, что закупил на чужие деньги еду, одежду и электронную технику, а украденный телефон якобы выбросил. Против него возбудили два уголовных дела.

Ранее в Канске женщина попыталась ограбить прохожего, не проявившего к ней «джентльменского уважения».

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