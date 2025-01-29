Стая бродячих собак напала на туристку, когда та гуляла по пляжу на Гоа

Туристка пострадала от нападения стаи бродячих собак на Гоа. По данным местного издания Herald Goa, инцидент произошел 28 января в Кавелоссиме.

Сообщается, что иностранка столкнулась со стаей беспризорных псов, когда гуляла по пляжу Мобор в одиночестве. Она попыталась убежать в воду, но животные догнали ее и принялись кусать.

Это продолжалось до тех пор, пока девушка не упала. Она повредила руку, но смогла связаться с подругой и позвать на помощь. С подозрением на перелом руки и 15 укусами ее доставили в ближайшую больницу.

Глава Кавелоссимы заявил, что подобные инциденты могут отпугнуть туристов и разрушить хорошую репутацию района. По его мнению, муниципалитет должен принять меры, чтобы вернуть туристам чувство защищенности и безопасности.

Ранее боевики ИГИЛ (организация запрещена в России) похитили туристку, приехавшую на отдых в африканскую страну.