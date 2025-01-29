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Стая бродячих собак напала на туристку, когда та гуляла по пляжу на Гоа

На Гоа бродячие собаки искусали гулявшую по пляжу туристку
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Depositphotos

Туристка пострадала от нападения стаи бродячих собак на Гоа. По данным местного издания Herald Goa, инцидент произошел 28 января в Кавелоссиме.

Сообщается, что иностранка столкнулась со стаей беспризорных псов, когда гуляла по пляжу Мобор в одиночестве. Она попыталась убежать в воду, но животные догнали ее и принялись кусать.

Это продолжалось до тех пор, пока девушка не упала. Она повредила руку, но смогла связаться с подругой и позвать на помощь. С подозрением на перелом руки и 15 укусами ее доставили в ближайшую больницу.

Глава Кавелоссимы заявил, что подобные инциденты могут отпугнуть туристов и разрушить хорошую репутацию района. По его мнению, муниципалитет должен принять меры, чтобы вернуть туристам чувство защищенности и безопасности.

Ранее боевики ИГИЛ (организация запрещена в России) похитили туристку, приехавшую на отдых в африканскую страну.

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