Боевики ИГИЛ похитили туристку, приехавшую на отдых в африканскую страну

Туристка из Испании была похищена боевиками ИГИЛ во время отдыха в Алжире

Испанская туристка была похищена боевиками ИГИЛ (организация запрещена в России) во время отдыха в Алжире и переправлена в соседнюю страну, передает Express US.

Как сообщают местные СМИ, туристку, приехавшую в Алжир из Испании, схватили на юге страны и вывезли в Мали. Предполагается, что похитители — члены группировки «Исламское государство в Большой Сахаре». Они забрали женщину, личность которой не установлена, но отпустили ее сопровождающих. Пока официальных подтверждений о похищении не поступало.

Сейчас Мали является очагом активности исламистских вооруженных группировок, связанных с «Аль-Каидой» (организация запрещена в России) и «Исламским государством в Большой Сахаре», а нападения на мирных жителей происходят все чаще. На прошлой неделе аналогичный случай произошел в Агадесе — крупнейшем городе Нигера. 12 января исламские боевики ворвались в дом 73-летней Евы Гретцмахер, гражданки Австрии и известного борца за права женщин. Виновные в этом нападении пока не взяли на себя ответственность.

Ранее россиянку, похищенную мексиканским картелем, освободили.