«Rolex золотой с бриллиантами»: глава «Фонбета» хвастался дорогим гардеробом и часами

Бывший вице-президент РФС, генеральный директор букмекерской компании «Фонбет» Сергей Анохин хвастался дорогими марками в гардеробе и золотыми часами. Видео приводит программа «Вести. Дежурная часть».

«Приоделся — Brioni, Billionaire, Loro Piana. И забыл дома часы Hublot. Hublot — молодежный тоже. Раньше все время тоже — раз — Rolex золотой наденешь с бриллиантами», — рассказал Анохин о том, в чем он вышел на улицу.

О задержании Анохина стало известно 29 января. По сообщению Telegram-канала 112, причиной для задержания послужила дача взятки сотрудникам спецслужб. По предварительной информации, Анохин передал представителю силовых структур взятку в 50 млн рублей. Получатель денег также задержан. Всего в рамках дела было задержано шесть человек.

Анохин — игрок в пляжный футбол, выступал за команду «Строгино». Он занимал должности вице-президента Российского футбольного союза (РФС) и президента Московской федерации футбола. До апреля 2022 года Анохин был членом исполкома РФС и председателем комитета массового футбола РФС. Также он бывший генеральный директор футбольного клуба «Химки», работал в клубе с 2020 по 2021 год. Букмекерскую компанию «Фонбет» он возглавил в апреле 2022 года. В октябре 2022 года Анохин вошел в состав комитета по маркетингу РФС.

Ранее сообщалось, что в доме гендиректора «Фонбета» было найдено два миллиона долларов.