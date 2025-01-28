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Мужчина избил жену, а затем фельдшера скорой, который приехал по ее вызову

Житель Якутска избил жену, а затем фельдшера скорой, который приехал на ее вызов
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Evgenii Panov/Shutterstock/FOTODOM

В Якутске выезд на вызов закончился для фельдшера скорой обращением за помощью к коллегам. Об этом сообщает SakhaPress.

Инцидент произошел 25 января. Утром в экстренные службы позвонила местная жительница. Она рассказала, что ее избил пьяный муж и ей необходим осмотр фельдшера. В итоге агрессивный супруг пациентка напал на фельдшера скорой, который осматривал его жену. Мужчина получил повреждения руки и других частей тела.

Медработник воспользовался тревожной кнопкой и на место вызова прибыли бойцы Росгвардии, которые забрали 35-летнего абьюзера и передали его полицейским, уточнили в пресс-службе силового ведомства. Пострадавшую от агрессии супруга женщину медики забрали в больницу.

Ранее в Подмосковье фельдшер получил рукой в живот от пьяного пациента, которого осматривал на улице.

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