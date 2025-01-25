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Рецидивист напал на врачей скорой помощи в Подмосковье

В подмосковном Ногинске мужчина вызвал скорую для матери и напал на медиков
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hodim/Shutterstock/FOTODOM

Житель Подмосковья вызвал скорую помощь и напал на медиков, сообщает mk.ru.

Инцидент произошел ночью 24 января в Ногинске. По данным издания, 30-летний местный житель обратился за помощью, заявив, что его матери стало плохо. Когда приехавшие на вызов медики выполняли свою работу, сын пациентки повел себя неадекватно.

Мужчина набросился фельдшера, запер его в квартире и отказался выпускать. Коллеги пострадавшего вызвали полицию, в итоге правоохранителям удалось. обезвредить дебошира.

Затем выяснилось, что он уже не раз привлекался к уголовной ответственности, в основном — за угоны. Освобожденному фельдшеру понадобилась медицинская помощь.

Ранее российский фельдшер получил травму живота, осматривая пьяного пациента на улице.

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