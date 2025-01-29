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Минтранс попросил суд приостановить права иностранных структур на «Шереметьево»

Минтранс требует остановить права TPS Avia и Sandy на «Шереметьево»
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Alex Gensher/Shutterstock/FOTODOM

Минтранс России обратился в Арбитражный суд Московской области с иском к двум иностранным компаниям с просьбой приостановить их корпоративные права в отношении владельца ООО «Шереметьево Холдинг», которое контролирует более 66% акций аэропорта. Об этом сообщает «Интерфакс».

Речь идет о TPS Avia holding inc. и Sandy Investments Ltd.

«Заявление Минтранса России... принять к производству Арбитражного суда Московской области», — говорится в определении суда.

В декабре в московском аэропорту Шереметьево усилили меры безопасности. Сообщалось, что в целях усиления мер по обеспечению безопасности и повышению антитеррористической защищенности аэропорта патрульные наряды ФГУП «УВО Минтранса России», осуществляющие круглосуточное патрулирование периметрового ограждения, вооружены автоматическим боевым ручным стрелковым оружием.

Ранее в Шереметьево таможенники поймали иностранца с 40 кг бивней мамонта.

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