В Уфе мать взяла маленького ребенка за шиворот и перекинула через сани

В Уфе ребенок ударился головой, когда мать с силой посадила его на сани

В Уфе женщина применила силу к ребенку, который не мог самостоятельно сесть на сани. Кадры произошедшего опубликовал Telegram-канал «БашДТП».

Инцидент произошел на Российской улице. На видео видно, как ребенок упал с саней, в то время как, предположительно, мать держала их. Ребенок не удержался на санях и упал, после чего женщина резко подняла его и с силой попыталась усадить, но вместо этого малолетний снова упал и ударился головой о снег.

Сам он подняться не смог, поэтому мать снова резко схватила его и усадила на сани. При этом рядом находился мужчина, но применению силы не препятствовал.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники СК РФ. Следователи возбудили дело по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Специалисты ведомства проводят необходимые мероприятия, которые помогут выяснить обстоятельства произошедшего.

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