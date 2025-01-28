В Подмосковье под арест отправили супругов, которые пытали свою 11-летнюю дочь

В Подмосковье суд избрал меру пресечения родителям, которых подозревают в истязании 11-летней дочери. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Оба супруга отправлены под стражу. Известно, что на допросе они не признали свою вину и заявили, что девочка якобы сама нанесла себе травмы.

«В ближайшее время обоим фигурантам будет предъявлено обвинение. Расследование продолжается», – поделились в ведомстве.

О произошедшем стало известно после того, как ребенок сбежал из дома и попросил помощи в мечети. Девочка рассказала, что родители избивали ее и обжигали металлическими раскаленными предметами.

Помимо этого, пострадавшую пытали, чтобы она выходила на улицу и там попрошайничала, таким образом «обеспечивая» мать и отца. При этом их дочь рассказала, что хотела бы учиться, а не просить деньги у прохожих.

Семья переехала в Лобню недавно, на территории России мигранты находились незаконно.

Ранее в Татарстане мать два года истязала несовершеннолетнюю дочь.