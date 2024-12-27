Илон Маск показал, как похудел на «Оземпике»

Американский бизнесмен Илон Маск опубликовал фото, продемонстрировав результат похудения с использованием препарата для лечения диабета «Оземпик». Соответствующий пост появился на его странице в соцсети X.

На опубликованном снимке основатель Tesla и SpaceX позировал в костюме Санта-Клауса с накладной бородой на фоне елки, положив руки на талию. Маск сопроводил фотографию подписью: «Оземпиковый» Санта».

В августе 2022 года Илон Маск признался, что после того, как в середине июля его засмеяли за фотографию на яхте топлес, показавшую его не в лучшей форме, он сбросил 9 кг. Он отметил, что сбросить вес ему помогла методика интервального голодания.

В 2023 году мог пройти поединок между Маском и главой корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марком Цукербергом. Тогда Маск допустил, что может потерпеть поражение из-за своего слишком большого веса. Основатель Tesla признавался в том, что он весит не менее 300 фунтов (136 кг).

Ранее Маск рассказал, когда Земля станет непригодной для жизни.