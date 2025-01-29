В Минтруда заявили о необходимости заместить больше 10 млн рабочих мест

Минтруд РФ: в ближайшие пять лет потребуется заместить около 11 млн рабочих мест

Замглавы Минтруда России Дмитрий Платыгин заявил, что в ближайшие пять лет будет необходимо заместить около 11 млн рабочих мест. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Платыгина, большая часть этих специалистов потребуется для замены выходящих на пенсию работников. Как минимум в обрабатывающей промышленности потребуется заместить около 1,6 млн рабочих мест.

«Замещающая кадровая потребность — это сумма новых рабочих мест и рабочих мест, которые потенциально высвобождаются в связи с достижением работниками пенсионного возраста», — сказал Платыгин на заседании рабочей группы по вопросам среднего профессионального образования и подготовки профессиональных кадров под председательством заместителя председателя Госдумы Виктории Абрамченко.

По его словам, в прогнозе на пять лет представлены погодовые оценки по специалистам, которых потребуется привлекать в отрасли в разрезе профессий. Замглавы Минтруда отметил, что основным источником кадров для замещения являются выпускники.

В начале января Платыгин заявлял, что к 2030 году в России может появиться более 2 млн рабочих мест, но дефицит кадров по-прежнему может сохраниться к концу десятилетия. По его словам, этот прогноз вполне реален, но при этом изменится качество рабочей силы – постоянно происходят структурные изменения, устаревают одни профессии и появляются другие.

Ранее в Госдуму были внесены поправки в закон о занятости.