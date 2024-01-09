Стало известно, сколько рабочих мест может появиться в РФ к 2030 году

К 2030 году в России может появиться более 2 млн рабочих мест, но дефицит кадров по-прежнему может сохраниться к концу десятилетия. Об этом сообщает газета «Известия», со ссылкой на прогноз гендиректора ВНИИ труда Минтруда Дмитрия Платыгина.

По его словам, этот прогноз вполне реален, но при этом изменится качество рабочей силы – постоянно происходят структурные изменения, устаревают одни профессии и появляются другие. Платыгин полагает, что дефицит кадров сохранится даже к концу десятилетия. Особенно будет не хватать специалистов на стыке профессий. Доцент РЭУ им. Плеханова Людмила Иванова-Швец согласна с этим мнением. По ее словам, приток дополнительных трудовых ресурсов пока не предвидится, а привлечение мигрантов ситуацию не исправит.

Член совета директоров FinExpertiza Агван Микаелян отметил, что из-за нехватки рабочих рук растут зарплаты, обостряется конкуренция за кадры, но производительность труда остается невысокой. Это провоцирует инфляцию и финансовые риски, отмечает издание.

По словам Микаеляна, в обрабатывающей промышленности и ОПК появится больше всего новых мест, поскольку там активно развивается импортозамещение. Также потребуется много программистов, и здесь перспективы неплохие из-за роста числа молодежи.

HR-эксперт hh.ru Наталья Данина констатировала, что наниматели предпочитают универсальных специалистов, способных решать разные задачи. Уровень конкуренции на рынке труда стабилизировался на отметке 3,5 резюме на вакансию, что говорит об относительном равновесии.

В середине декабря стало известно, что Россия вошла в топ-5 стран с самой низкой безработицей.

Ранее в Госдуму были внесены поправки в закон о занятости.