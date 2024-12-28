Дудю угрожает новое уголовное дело

Юрий Дудь (признан в РФ СМИ-иноагентом) может стать фигурантом уголовного дела о нарушении правил деятельности иностранного агента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Дудю грозит уголовное дело по ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). В случае его возбуждения блогер может быть лишен свободы на срок до двух лет», — указано в сообщении.

Дудь был признан иностранным агентом министерством юстиции России 15 апреля 2022 года. Летом 2022 года суд назначил Дудю штраф в размере 120 тыс. рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, а затем суд установил, что с марта по май 2024 года он пять раз допустил распространение материалов в своих социальных сетях без указания на то, что они произведены иностранным агентом.

До этого автор Mr. Freeman Павел Мунтян (признан в РФ иностранным агентом) не смог оспорить штраф за дискредитацию ВС России.

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