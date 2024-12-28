Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дудю угрожает новое уголовное дело

Дудь может стать фигурантом дела о нарушении правил деятельности иноагента
close
YouTube

Юрий Дудь (признан в РФ СМИ-иноагентом) может стать фигурантом уголовного дела о нарушении правил деятельности иностранного агента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Дудю грозит уголовное дело по ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). В случае его возбуждения блогер может быть лишен свободы на срок до двух лет», — указано в сообщении.

Дудь был признан иностранным агентом министерством юстиции России 15 апреля 2022 года. Летом 2022 года суд назначил Дудю штраф в размере 120 тыс. рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, а затем суд установил, что с марта по май 2024 года он пять раз допустил распространение материалов в своих социальных сетях без указания на то, что они произведены иностранным агентом.

До этого автор Mr. Freeman Павел Мунтян (признан в РФ иностранным агентом) не смог оспорить штраф за дискредитацию ВС России.

Ранее певцу Шарлоту дали срок за реабилитацию нацизма.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами