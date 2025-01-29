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В соцсетях обвинили блогершу в том, что она скармливает котят своим питонам

WOB: блогершу из Малайзии обвинили, что она кормит своих питонов котятами
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Пользователи соцсетей обвинили блогершу из Малайзии в том, что она скармливает котят своим питонам, пишет World of Buzz. Сама женщина уверяет, что таким не занимается.

Сязлин Хафисья ответила на обвинения, утверждающие, что она якобы скармливает своих домашних кошек своим питонам. Женщина, ухаживающая в общей сложности за 40 различными животными, заявила, что подобные слухи абсолютно не соответствуют действительности.

«Я бы никогда не стала кормить своих питонов кошками», — говорит она.

Сязлин заботится о разных питомцах на протяжении почти 12 лет и имеет разрешение на содержание таких животных от Департамента дикой природы и национальных парков Малайзии.

Она пояснила, что поддерживает светлую и безопасную среду для своих кошек, как породистых, так и бездомных. Все они находятся в специальной комнате, в то время как питоны содержатся в надежных и запертых аквариумах. Сязлин также отметила, что дикие и домашние питоны имеют разные диетические потребности.

«Дикий питон ест все, что найдет, потому что у него нет выбора. Но в случае с домашними питонами мы должны убедиться, что их правильно кормят», — добавила она.

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