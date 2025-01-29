Гурцкая поддержала открытие в РФ дополнительных избирательных участков для граждан Абхазии

Открытие дополнительных избирательных участков на территории России является не только справедливым, но и мудрым решением. Об этом заявила народная артистка России, кавалер ордена Дружбы, уроженка Сухуми Диана Гурцкая.

Она поддержала открытие в РФ дополнительных избирательных участков для граждан Абхазии.

«Жизненные обстоятельства иногда складываются по-разному, но я искренне верю в то, что у каждого человека, имеющего прямое отношение к Абхазии независимо от того, в каком городе он проживает сейчас, должна быть возможность отдать свой голос и сделать выбор», — приводятся ее слова в Telegram-канале Общественной палаты России.

По ее мнению, решение об открытии в стране дополнительных избирательных участков способно укрепить семьи и сделать народы России и Абхазии еще более сплоченными.

«Мне очень хочется, чтобы культурных инициатив между Россий и Абхазией в будущем становилось только больше, ведь творчество и любой другой созидательный труд объединяет всех нас», — добавила она.

Напомним, досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля. В России откроют два участка для голосования — в Москве и Черкесске.

Кандидат в президенты Абхазии Олег Барциц отметил, что открытие новых избирательных участков в России является справедливым и правильным подходом. Он считает, что идея предоставить возможность волеизъявления гражданам Абхазии в различных российских населенных пунктах станет свидетельством заботы о них, а также проявления дружеских чувств.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова рассказала, что ЦИК получает большое количество обращений со стороны граждан Абхазии об открытии дополнительных участков в российских городах. По ее словам, Центризбирком готов оперативно организовать дополнительные участки. При этом она уточнила, что для этого необходимо решение ЦИК Абхазии и внесение соответствующих изменений в законодательство.