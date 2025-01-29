Кандидат в президенты Абхазии Барциц призвал открыть больше участков для голосования в РФ

Кандидат в президенты Абхазии назвал заботой о гражданах открытие допучастков в РФ

Открытие новых избирательных участков в России является справедливым и правильным подходом. Об этом заявил кандидат в президенты Абхазии Олег Барциц, сообщает Telegram-канал «Sputnik Абхазия».

По его словам, идея предоставить возможность волеизъявления гражданам Абхазии в различных российских населенных пунктах станет свидетельством заботы о них, а также проявления дружеских чувств.

«И в этом ничего плохого быть не может», — пояснил он.

Барциц напомнил, что законодательство Абхазии предусматривает совершение подобных действий не позднее, чем за 30 дней до даты голосования.

Он добавил, что на текущий момент до выборов осталось немногим больше двух недель, а также выразил сомнение, что закон о выборах президента Абхазии будет изменен.

«Очень сложно будет нашему ЦИКу организовать эти процессы должным образом в различных городах России. Но на будущее я считаю, что это очень справедливый и правильный подход, который позволит большему количеству наших соотечественников, которые проживают в РФ, принять участие в дальнейших выборах президента Абхазии. Поэтому, конечно, идея гуманная, но труднореализуемая», — добавил Барциц.

Напомним, досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля. В России откроют два участка для голосования — в Москве и Черкесске.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова рассказала, что ЦИК получает большое количество обращений со стороны граждан Абхазии об открытии дополнительных участков в российских городах. По ее словам, Центризбирком готов оперативно организовать дополнительные участки. При этом она уточнила, что для этого необходимо решение ЦИК Абхазии и внесение соответствующих изменений в законодательство.