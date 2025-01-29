В Бразилии трехлетний ребенок не выжил после падения в стиральную машинку с водой

В Бразилии девочка залезла в стиральную машинку с водой и не выжила

В Бразилии девочка упала в стиральную машину и не смогла из нее выбраться. Об этом сообщает The Mirror.

Инцидент произошел в Паране. Трехлетний ребенок проживал с матерью, но два дня в неделю проводил с отцом и его новой возлюбленной. В день произошедшего девочка осталась с мачехой, пока отец был на работе.

Женщина отошла на полчаса. В это время пострадавшая упала в стиральную машинку, заполненную водой, после чего перестала дышать.

Как полагают правоохранители, мачеха намеренно поставила около техники стул и бросила в воду несколько игрушек девочки. Предположительно, так новая партнерша отца поступила из-за ревности. Она якобы считала, что из-за ребенка мужчина видится с бывшей женой чаще.

Адвокаты женщины уверены, что она не имеет к этому отношения, и ребенок случайно оказался в воде. Они добавили, что между пострадавшей и новой возлюбленной ее отца были хорошие отношения.

Мачехе уже предъявили обвинения. Вскоре она предстанет перед судом.

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