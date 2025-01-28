Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге девятилетний мальчик провалился под лед

В Петербурге мужчина спас мальчика, провалившегося под лед на пруду
close
photosoft/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге девятилетний ребенок оказался подо льдом и не смог выбраться самостоятельно. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в Кудрово, в парке. По данным издания, мальчик провалился под лед на местном пруду. Первой на школьника обратила внимание проходившая мимо женщина, она стала звать на помощь и позвонила в экстренные службы.

Еще один очевидец бросился к водоему и спас мальчика.

«После его доставили целого и невредимого домой», – сообщается в публикации.

До этого в Нижегородской области второклассник провалился в полынью. Мальчик играл на берегу, но в какой-то момент мяч выкатился на замерзшую поверхность реки. Школьник пошел за ним, но провалился, самостоятельно он выбраться не смог.

На помощь пришел прохожий, который услышал крики ребенка. Он вытащил мальчика на берег. На место приехали медики, они оказали второкласснику помощь, госпитализация не потребовалась.

Ранее в Амурской области ребенок провалился под лед по пути в школу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами