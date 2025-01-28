В Петербурге девятилетний мальчик провалился под лед

В Петербурге мужчина спас мальчика, провалившегося под лед на пруду

В Петербурге девятилетний ребенок оказался подо льдом и не смог выбраться самостоятельно. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в Кудрово, в парке. По данным издания, мальчик провалился под лед на местном пруду. Первой на школьника обратила внимание проходившая мимо женщина, она стала звать на помощь и позвонила в экстренные службы.

Еще один очевидец бросился к водоему и спас мальчика.

«После его доставили целого и невредимого домой», – сообщается в публикации.

До этого в Нижегородской области второклассник провалился в полынью. Мальчик играл на берегу, но в какой-то момент мяч выкатился на замерзшую поверхность реки. Школьник пошел за ним, но провалился, самостоятельно он выбраться не смог.

На помощь пришел прохожий, который услышал крики ребенка. Он вытащил мальчика на берег. На место приехали медики, они оказали второкласснику помощь, госпитализация не потребовалась.

Ранее в Амурской области ребенок провалился под лед по пути в школу.