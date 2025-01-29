На Урале ученица шестого класса ранила ножом одноклассника

В одном из лицеев на северо-западе Челябинска шестиклассница напала на сверстника с раскладным ножиком. Об этом сообщает «74.ru» со ссылкой на собственный источник.

По информации СМИ, инцидент произошел во время урока. Девочка ударила в бедро одноклассника после его ответа у доски. Ребенок получил незначительные повреждения, скорую на место ЧП не вызывали.

«В больницу пострадавшего увез брат уже из дома», — уточнил собеседник издания.

По одной из версий, девочка напала на мальчика, так как он обижал ее подругу.

В полиции подтвердили факт случившегося и отметили, что никто из участников конфликта ранее не состоял на учете. Оба шестиклассника воспитываются в полных благополучных семьях.

«Родители девочки привлечены к ответственности по статье 5.35 КоАП (неисполнение обязанностей по воспитанию). Проведены профилактические беседы, а также дополнительные мероприятия в школе для недопущения подобных ситуаций», — подчеркнули в пресс-службе городского МВД.

Ранее школьница из Москвы поссорилась с одноклассником и вонзила нож ему в шею.