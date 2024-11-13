Школьница из Москвы поссорилась с одноклассником и вонзила ему в шею нож

В Москве школьница ранила одноклассника ножом после ссоры с ним. Об этом сообщает mk.ru.

По данным издания, накануне в столичную больницу с ножевым ранением был доставлен 15-летний подросток. Его пришлось госпитализировать.

Предварительно, инцидент произошел во второй половине дня 12 ноября в доме на проезде Шокальского. Юноша рассказал, что на него напала одноклассница. Молодые люди поссорились в подъезде, и девушка ударила сверстника, по его словам, «чем-то острым» в шею. Полиция начала проверку.

Ранее в Новосибирске подростки ударили 12-летнюю девочку ножом и пустой бутылкой.