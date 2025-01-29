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Шестилетнюю девочку напоили ромом в российской пиццерии

Инфо24: в Ярославле шестилетнюю девочку напоили ромом в пиццерии
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Depositphotos

В Ярославле девочке потребовалась помощь врача после того, как ее напоили ромом в пиццерии. Об этом сообщает Инфо24.

По информации издания, инцидент произошел в начале января в одной из пиццерий города. Шестилетнему ребенку, пришедшему в заведение с матерью, заказали безалкогольный мохито. При этом родительница подчеркнула, что эта позиция для ребенка. Однако официант принес девочке «взрослый» вариант напитка с белым ромом.

Из-за сиропа и льда в напитке девочка ощутила вкус алкоголя лишь к середине стакана. Этой дозы алкоголя оказалось достаточно, чтобы ребенок ощутил недомогание. Сотрудники пиццерии после случившегося предложили матери малолетней скидку в тысячу рублей в качестве извинений.

На следующий день после произошедшего у девочки продолжал болеть живот. Мать отвезла ребенка ко врачу, где у малолетней диагностировали воспаление желчевыводящих путей и нарушение работы ЖКТ — теперь она проходит лечение.

Ранее в Петербурге шестиклассница выпила бутылку вина и попала в больницу.

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