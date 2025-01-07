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В Петербурге шестиклассница выпила бутылку вина и попала в больницу

mk.ru: в Петербурге школьница попала в больницу, выпив бутылку вина
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FotograFFF/Shutterstock

Шестиклассница из Красногвардейского района Петербурга попала в больницу с отравлением, после того как поругалась с матерью и выпила бутылку вина. Об этом сообщает mk.ru.

Из многоэтажки по Индустриальному проспекту в медицинское учреждение была доставлена 12-летняя девочка с острым токсикологическим отравлением. Состояние пострадавшей врачи оценивают как тяжелое.

По предварительной информации, несовершеннолетняя поругалась с матерью, нашла дома вино и выпила всю бутылку. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

До этого сообщалось, что в Воронеже четырехлетний мальчик отравился алкоголем, он был доставлен в детскую больницу с признаками отравления. Медики установили, что у ребенка алкогольная интоксикация. Выяснилось, что ребенка напоили пивом его старшие братья. Мать мальчика в этот момент отвлеклась, чтобы накормить другого ребенка.

Ранее в Волхове подросток попал в реанимацию, попробовав домашний сидр.

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