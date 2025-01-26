Госдума рассмотрит проект об ОГЭ по двум предметам в приоритетном порядке

ГД рассмотрит в феврале проект об ОГЭ по русскому и математике в 5 субъектах РФ

В феврале Государственная дума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о сдаче ОГЭ только по русскому и математике в пяти субъектах страны. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Предлагается, в случае если выпускник планирует продолжить обучение в техникуме или колледже, отменить сдачу ГИА по двум дополнительным предметам, оставив только экзамены по русскому языку и математике», — заявил он.

По словам Володина, проект планируют протестировать в пяти регионах, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Ростовская и Тюменская области, а также в Республике Северная Осетия. Он подчеркнул, что при успешном проведении испытаний нововведение планируют распространить по всей России.

Нововведение председатель ГД объяснил тем, что дети со средних классов начинают подготовку к экзаменам по конкретным предметам и это идет в ущерб получению знаний по другим дисциплинам.

До этого Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) поддержала предлагаемый депутатами Госдумы эксперимент по сдаче ОГЭ только по математике и русскому языку.

Ранее Путин причислил МГУ к символам России.