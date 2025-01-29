В Тамбове образовались фекальные озера

Из-за разлива фекалий в Тамбове заведено уголовное дело на местных коммунальщиков и чиновников. Об этом сообщает «Российская газета».

Инцидент произошел на пересечении улицы Бастионной и Авиационной — разлив фекалий начался на территории бывшего асфальтового завода, где произошла авария на канализационном коллекторе.

По первоначальным данным, к аварии привело незаконное строительство — над коллектором возвели неподходящие по массогабаритным параметрам здания, из-за чего конструкция не выдержала давления и лопнула.

Вскоре озера из фекалий стали появляться на улицах и подтоплять первые этажи административных зданий на Бастионной и Авиационной улицах.

При этом городской водоканал проигнорировал многочисленные обращения, а местные коммунальщики отказались от ликвидации аварии из-за того, что этот участок не передан под их заботу. Об этом вскоре узнали в Следственном комитете, после чего было заведено уголовное дело.

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