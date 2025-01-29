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«Избивает из-за квартиры»: 66-летней пенсионерке из Новосибирска сломал руку ее сын

В Новосибирске сын, годами выживающий родную мать из квартиры, сломал ей руку
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Freepik.com

Житель Новосибирска жестоко избил 66-летнюю мать и сломал ей руку, пишет kp.ru.

Со слов пенсионерки, старший сын истязает ее уже больше 10 лет. За эти годы женщина не раз обращалась в полицию, но домашнего тирана наказывают за побои, и, выходя из-под административного ареста, он продолжает мучить собственную мать. Мужчина работает охранником и часто выпивает, защитить пенсионерку некому, так как ее младший сын пропал без вести несколько лет назад.

27 января новосибирец вновь напал на ближайшую родственницу и избил так, что сломал женщине руку. Пострадавшая спряталась у соседки, та вызвала полицию и скорую. Пенсионерку госпитализировали с множественными гематомами и переломом руки.

«У меня глаза заплыли от синяков, так избил. <...> До этого сын ломал мне уже руку, но только левую. <...> Он избивает меня из-за квартиры. Я 4 года назад приводила риелторов, предлагала продать или разменять ее. Сын против. У него не осталось человеческих качеств», — говорит женщина.

На этот раз заявление в полицию поступило из больницы, сейчас правоохранители ищут сына пострадавшей, чтобы его опросить, добавили в пресс-службе УМВД.

Ранее в Чувашии мужчина с психическим расстройством 80 раз ударил ножом свою мать.

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