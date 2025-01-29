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Безработный россиянин изнасиловал двух односельчанок за месяц и стал фигурантом дела

KazanFirst: в Татарстане мужчину заподозрили в изнасиловании двух односельчанок
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Depositphotos

В Татарстане 53-летнего безработного мужчину заподозрили в изнасиловании двух односельчанок за один месяц. Об этом со ссылкой на источник сообщает KazanFirst.

Все случилось еще в ноябре 2024 года в селе Татарская Шаршада, расположенном в Агрызском районе, но известно об инциденте стало лишь сейчас. Предварительно, безработный мужчина пришел в гости к 62-летней знакомой и изнасиловал ее. Предполагаемого злоумышленника задержали, но вскоре отпустили.

Через месяц он пришел в гости к другой, 59-летней, жительнице села. Пара употребляла алкоголь, и в какой-то момент мужчина совершил в отношении знакомой насильственные действия сексуального характера.

Возбуждено уголовное дело по двум статьям. Отмечается, что подозреваемый в преступлениях мужчина ранее уже был судим.

Ранее в Сочи девушка обвинила бывшего мужа в изнасиловании после трех лет брака.

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