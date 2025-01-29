В Петербурге подростки избивали людей на улицах и попали на видео

В Петербурге возбудили дело после избиения подростками людей на улицах города

В Петербурге следователи устанавливают личности пострадавших от действий подростков. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, молодые люди избивали прохожих в разных частях Красносельского района. Так, один из подозреваемых участвовал в трех эпизодах: он наносил удары разным мужчинам на Петергофском шоссе, улице Маршала Захарова и на Ленинском проспекте.

На кадрах, опубликованных следователями, видно, как подросток наносит удары нескольким людям в разных локациях. При этом, когда первый пострадавший упал на асфальт, нападавший ударил его ногой в лицо.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

«Следователями проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», – поделились в ведомстве.

На данный момент пострадавших ищут.

Ранее подростки издевались над уборщицей и закрыли ее в туалете на вокзале в Петербурге.