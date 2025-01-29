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Мизулина заявила, что у нее нет личной неприязни к угрожавшему ей треш-стримеру

Мизулина заявила, что не испытывает неприязни к треш-стримеру Дурдиеву
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Илья Питалев/РИА Новости

Глава «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатерина Мизулина заявила в суде в Ярославле по делу об угрозах в ее адрес со стороны треш-стримера Аслана Дурдиева, что не испытывает к подсудимому личной неприязни. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Глава ЛБИ приняла участие в заседании суда по видеоконференцсвязи. Судья Елена Сергеева задала Мизулиной вопрос, имеются ли между ней и подсудимым личные неприязненные отношения.

«Личной неприязни нет, не знакома и никогда не была знакома с данным гражданином», — ответила глава ЛБИ.

Мизулина подчеркнула, что не имеет представления даже о внешнем виде подсудимого, а всей информацией о Дурдиеве располагает из публикаций в средствах массовой информации и в социальных сетях.

Дурдиев перед началом заседания заявил журналистам, что не считает свои слова в адрес Мизулиной угрозой расправы, но признает, что оскорбил ее, сожалеет о своих действиях и за это уже заплатил штраф.

14 октября сообщалось, что Мизулина обратила внимание на Дурдиева несколько месяцев назад, сообщив, что блогер серьезно избил человека в прямом эфире YouTube. Глава ЛБИ направила обращение в МВД с просьбой провести проверку и позже сообщила, что треш-стример стал угрожать ей расправой.

В ночь на 13 февраля 2024 года треш-стример в состоянии алкогольного опьянения в ходе онлайн-трансляции в интернете высказал в адрес Мизуллиной угрозы расправы с использованием оскорблений и ненормативной лексики. Дурдиева задержали в том же месяце.

Ранее Мизулина высказалась о возможном возвращении TikTok в Россию.

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