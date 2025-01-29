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Московский суд вынес приговор курьеру, который пытался изнасиловать девушку-инвалида

В Москве вынесли приговор курьеру, пытавшемуся изнасиловать девушку-инвалида
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Shutterstock

В Москве суд вынес приговор 20-летнему курьеру, который напал на девушку-инвалида и попытался ее изнасиловать. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает msk1.ru.

Тушинский суд огласил приговор курьеру Шохрузу Бориеву. Ему назначили наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.

Инцидент произошел, когда москвичка заказала доставку продуктов из супермаркета. Через некоторое время с ней связался курьер, который сообщил, что ждет на лестничной площадке, и за заказом пошла ее 27-летняя дочь, являющаяся инвалидом первой группы. Спустя несколько минут она забежала в комнату матери. Женщина заметила, что та напугана, и пошла проверить, где находится доставщик. Она обнаружила его в соседней комнате в возбужденном состоянии без брюк — россиянка выгнала мужчину.

Ранее ВИЧ-инфицированный россиянин изнасиловал девочку-инвалида и заразил ее.

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