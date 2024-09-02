В Москве курьер-мигрант пытался изнасиловать девушку, которой привез заказ

В Москве курьер службы доставки напал на девушку с инвалидностью, которой привез заказ, ее спасла мать. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Жительница столицы заказала доставку продуктов из супермаркета. Через некоторое время с ней связался курьер и сообщил, что ждет на лестничной площадке. За заказом пошла 27-летняя дочь москвички, инвалид первой группы.

Спустя несколько минут она забежала в комнату матери, женщина заметила, что дочь напугана, пошла проверить, где находится курьер и обнаружила его в соседней комнате. Мужчина был в возбужденном состоянии и снял брюки, женщина выгнала курьера.

Позже дочь пришла в себя и рассказала, что мигрант еще в коридоре начал приставать к ней, взял на руки, занес в квартиру и уложил на кровать, где попытался поцеловать. Девушке удалось вырваться и убежать в комнату к матери. По предварительной информации, злоумышленника задержали, им оказался 22-летний гражданин Таджикистана, нелегально находившийся на территории России.

Ранее в Петербурге мужчина приехал домой на выходные и изнасиловал падчерицу.