Стала известна возможная причина задержания судна Baltic Summer

Вероятной причиной задержания контейнеровоза Baltic Summer у берегов Португалии, на борту которого находились россияне, могла стать проверка груза. Об этом рассказал «Известиям» бывший второй механик судна Александр Горовой.

«С одной стороны, это по большому счету рутинная проверка, вызванная, скорее всего, каким-то сигналом из последнего порта захода, в связи с тем, что, в принципе, Baltic Summer как судно уже попадало в орбиту, скажем так, под подозрения спецслужб по перевозке наркотиков», — сказал Горовой.

Он добавил, что несколько лет назад в порту Санкт-Петербурга на борту этого судна были обнаружены наркотические вещества, поступившие вместе с грузом бананов. Поэтому, по словам Горового, контейнеровоз мог быть остановлен у побережья Португалии.

Горовой также подчеркнул, что проверка не приведет к негативным последствиям для экипажа, если на борту не найдут запрещенные вещества. Он считает, что сотрудники спецслужб не будут оказывать «моральное давление» на членов экипажа, и такая проверка является «обычной морской практикой».

27 января стало известно, что военно-морские силы Испании совместно с ФБР задержали контейнеровоз Baltic Summer под багамским флагом у берегов Португалии. Судно направлялось из порта Пуэрто-Боливар в Санкт-Петербург, на борту находились 23 человека.

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