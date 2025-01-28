В Кремле отреагировали на задержание судна Baltic Summer

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают деталями задержания контейнеровоза Baltic Summer у берегов Португалии, на борту которого находились россияне.

«Здесь нужно обращаться в МИД и Минтранспорта, были ли основания для задержания или задержание было без основания», — рассказал он.

По его словам, соответствующие российские службы изучат этот вопрос.

27 января стало известно, что военно-морские силы Испании совместно с ФБР задержали контейнеровоз Baltic Summer под багамским флагом у берегов Португалии. Судно направлялось из порта Пуэрто-Боливар в Санкт-Петербург, на борту находились 23 человека. Силовики заподозрили, что судно перевозило контрабанду из Южной Америки.

Бывший второй механик судна Александр Горовой рассказал, что вероятной причиной задержания контейнеровоза Baltic Summer у берегов Португалии, на борту которого находились россияне, могла стать проверка груза. Он отметил, что несколько лет назад в порту Санкт-Петербурга на борту этого судна были обнаружены наркотические вещества, поступившие вместе с грузом бананов. Поэтому, по словам Горового, контейнеровоз мог быть остановлен у побережья Португалии.

Ранее прокуратура Швеции задержала судно, которое подозревается в повреждении кабеля связи в Балтийском море.