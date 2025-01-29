Российский детский журнал наладил культурное сотрудничество с Парижем

Детский журнал «Тюменские непоседы» нашел друзей за рубежом – редакция наладила культурное сотрудничество с русской школой «Антошка» в Париже. Как рассказала главред журнала Светлана Мандрашова изданию «Тюменская область сегодня», она сама нашла контакты учреждения и связалась с руководством школы, что вылилось в совместный проект.

Мандрашова рассказала, что в интернете нашла в Париже большое количество школ и секций для русских детей. Одной из них, под названием «Антошка», она отправила новогодний номер детского журнала, украшенный множеством рисунков и сказок детей. В письме она спросила, есть ли у ребят во Франции своя газета и попросила выслать рисунки и заметки, пообещав напечатать их в «Непоседах».

Ответила изданию директор «Антошки» Алена Туртье, рассказавшая, что в школе учатся французские дети от 2 до 16 лет, в семьях которых есть носители русского языка. В историческом клубе они, в числе прочего, изучают русскую историю, в том числе особенности правления великих русских князей.

«Для них у нас создано множество различных ателье: рисование, танцы, рукоделие, театр, шахматы и многое другое. Все занятия на русском языке», — рассказала Туртье.

Эта переписка положила начало дружбе и совместным проектам тюменских и парижских ребят. Так, Мандрашова отправила воспитанникам «Антошки» сказку, которую специально для них написала новосибирская писательница Татьяна Георг. Ребята сделают иллюстрации к ней, которые напечатают в «Непоседах», открыв, таким образом, культурное сотрудничество между Тюменью и Парижем.

Ранее тюменской школе открыли лабораторию биотехнологии и генодиагностики.