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При поддержке «Роснефти» в школе Тюмени открылась лаборатория генетической диагностики

В тюменской физматшколе открыли лабораторию биотехнологии и генодиагностики

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При поддержке компании «РН-Уватнефтегаз», которая входит в нефтедобывающий комплекс «Роснефти», в физико-математической школе Тюмени создана лаборатория биотехнологии и генодиагностики. Об этом сообщили в пресс-службе «Роснефти».

На открытии лаборатории руководитель Центра полногеномного секвенирования, доктор биологических наук Константин Северинов прочитал для учеников и преподавательского состава физико-математической школы научно-популярную лекцию по молекулярной генетике, а затем ответил на вопросы о перспективах развития российской науки в области биоинженерии.

В свою очередь ученики-победители и призеры всероссийских олимпиад школьников по биологии представили свои научные проекты и продемонстрировали элементы практической работы на новом высокотехнологичном оборудовании, которое помогла приобрести «Роснефть». Компания закупила ДНК-амплификатор, электрофорезные камеры, термошейкер для трансформации генома и др.

Занятия в лаборатории будут вести учителя школы, имеющие профильное образование и научные степени кандидатов и докторов биологических наук.

Для учеников 9-11 классов образовательных учреждений Тюменской области этим летом в школе организуют проектные смены с использованием лаборатории биотехнологии и генодиагностики по темам: «Генетика и селекция растений» и «Методы генной инженерии». В сменах примут участие порядка 60 учеников.

До конца года на базе лаборатории планируют провести более 12 учебно-тренировочных сборов и интенсивных модулей. Это поможет 500 талантливым школьникам региона подготовиться к статусным российским олимпиадам и турнирам.

Физико-математическая школа была открыта в Тюмени в 2015 году. В школе обучается около 400 учеников со всего региона, прошедших вступительный отбор. В учебном заведении используются передовые педагогические технологии.

Напомним, в рамках технологического партнерства с правительством РФ по программе развития генетических технологий «Роснефть» поддерживает реализацию Центром полногеномного секвенирования уникального российского проекта «100 000+Я». Цель проекта — прочтение геномов 100 тыс. россиян для развития диагностики генетически обусловленных и социально значимых заболеваний, а также разработки новых подходов к их терапии и создании лекарств.

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