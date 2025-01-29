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Двое россиян избили юношу за отказ работать наркокурьером и потребовали у него денег

В Саратовской области россияне избили юношу за отказ работать наркокурьером
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Depositphotos

В Саратовской области двое россиян избили мужчину за отказ работать наркокурьером и начали вымогать у него деньги. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Стражи порядка установили, что ранее неоднократно судимый 18-летний юноша и его 30-летний подельник, проживающие в Петровском районе, пытались привлечь молодого человека к работе в качестве наркокурьера. Когда тот отказался, злоумышленники стали угрожать ему физическим устранением.

Не добившись ничего с помощью угроз, преступники избили юношу и потребовали у него 150 тысяч рублей. По версии вымогателей, эту сумму молодой человек оказался им якобы должен за время, потраченное на уговоры.

Потерпевший обратился за помощью в правоохранительные органы. Стражи порядка установили и задержали подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по п. «а,в» ч. 2 ст. 163 УК РФ.

Ранее стало известно, что пенсионеру из России грозит пожизненное заключение в Макао за контрабанду героина.

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