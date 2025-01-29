Женщина родила на парковке кафе Krispy Kreme и получила годовой запас пончиков

Женщина в США родила на парковке кафе Krispy Kreme и получила годовой запас пончиков от заведения, пишет The Latin Times.

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Шанья Беннетт и её муж Кеон Митчелл ехали в больницу в родной Алабаме, когда их настигла сильнейшая снежная буря. Понимая, что в таких условиях ехать дальше невозможно, мужчина припарковался в ближайшем месте — рядом с кафе Krispy Kreme. В этот момент у женщины начались схватки.

К приезду медиков Шанья уже успешно родила сына Далласа прямо в автомобиле, а Кеон оказывал ей помощь. Узнав о событии, компания Krispy Kreme подарила семье бесплатные пончики и объявила о ежегодном праздновании дня рождения мальчика до момента его совершеннолетия

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Ранее родившегося на парковке пивоварни ребенка назвали в честь пива. Кроме того, владелец завода пообещал пожизненный запас пива для малыша с момента его совершеннолетия.