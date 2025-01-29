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Россиянин угрожал ножом персоналу кондитерской в Петербурге

В Петербурге мужчина с ножом угрожал персоналу кондитерской
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Depositphotos

В Петербурге россиянин угрожал ножом сотрудникам кондитерской лавки. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 28 января в заведении, расположенном в доме №72 на проспекте Просвещения. Мужчина зашел в помещение и стал угрожать персоналу кондитерской ножом — чего он хотел добиться этими действиями, не уточняется.

Информация об агрессивном человеке с ножом поступила в отдел полиции Калининского района. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в дебоше, им оказался 28-летний житель Калужской области.

Задержанного доставили в отдел полиции для разбирательства. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту случившегося.

До этого в Хабаровске налетчик с ножом ворвался в магазин ради бутылки спиртного и чипсов. Подозреваемого в грабеже задержали, им оказался 20-летний ранее неоднократно судимый россиянин.

Ранее россиянка поссорилась с сожителем и воткнула штопор ему в лицо.

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