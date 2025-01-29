Россиянам рассказали, как избежать травм при катании на горнолыжном курорте

Правильная экипировка поможет защититься от травм при катании на горнолыжном курорте. Об этом «Пятому каналу» рассказала инструктор по горнолыжному спорту Ольга Минаева.

Так, она советует выбрать подходящий шлем, наколенники, налокотники, защиту лучезапястного сустава, а также элементы экипировки для спины и копчика. При этом важно, чтобы защита не ощущалась на теле.

«Очень важно правильно экипироваться, чтобы экипировка вас защитила от непогоды, влаги, ветра, чтобы ничего от вас не торчало, чтобы вы не могли ничем зацепиться за подъемник», — отметил руководитель спасательной службы горнолыжного комплекса Максим Гель.

Для сохранения здоровья стоит также заранее проверить снаряжение и убедиться, что ремни и крепления надежны и отрегулированы под рост и вес. Перед спуском важно осмотреть трассу, оценить уклон и препятствия на ней.

Инструктор по сноубордингу категории «В» Владислав Замятин до этого говорил, что популярность зимнего спорта у россиян растет, привлекая все больше людей на склоны. Готовиться к покорению склонов, выбрать подходящее место для катания и забронировать жилье эксперт рекомендует заранее.

Ранее россиянам рассказали, как подготовиться к поездке на горнолыжный курорт.