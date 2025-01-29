Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как избежать травм при катании на горнолыжном курорте

Инструктор Минаева: экипировка защитит от травм на горнолыжном курорте
close
katuka/Shutterstock/FOTODOM

Правильная экипировка поможет защититься от травм при катании на горнолыжном курорте. Об этом «Пятому каналу» рассказала инструктор по горнолыжному спорту Ольга Минаева.

Так, она советует выбрать подходящий шлем, наколенники, налокотники, защиту лучезапястного сустава, а также элементы экипировки для спины и копчика. При этом важно, чтобы защита не ощущалась на теле.

«Очень важно правильно экипироваться, чтобы экипировка вас защитила от непогоды, влаги, ветра, чтобы ничего от вас не торчало, чтобы вы не могли ничем зацепиться за подъемник», — отметил руководитель спасательной службы горнолыжного комплекса Максим Гель.

Для сохранения здоровья стоит также заранее проверить снаряжение и убедиться, что ремни и крепления надежны и отрегулированы под рост и вес. Перед спуском важно осмотреть трассу, оценить уклон и препятствия на ней.

Инструктор по сноубордингу категории «В» Владислав Замятин до этого говорил, что популярность зимнего спорта у россиян растет, привлекая все больше людей на склоны. Готовиться к покорению склонов, выбрать подходящее место для катания и забронировать жилье эксперт рекомендует заранее.

Ранее россиянам рассказали, как подготовиться к поездке на горнолыжный курорт.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами