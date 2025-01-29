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В российской школе шестиклассник сломал мальчику челюсть кроссовкой

В самарской школе шестиклассник кроссовкой сломал мальчику челюсть
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Shutterstock/FOTODOM

В самарской школе драка между шестиклассниками закончилась разбирательством в правоохранительных органах. Об этом сообщает «ВолгаНьюс.рф».

По информации издания, 17 января между учениками школы №41 на перемене произошел конфликт. Один из шестиклассников снял с ноги другого кроссовку и ударил ею оппонента по лицу. В результате потерпевшему потребовалась медицинская помощь. Родители отвезли сына в стоматологическую клинику, а оттуда в Самарскую областную клиническую больницу имени Середавина — оба врача, которые осматривали мальчика, диагностировали ему перелом нижней челюсти.

Родители шестиклассника написали заявление в полицию.

Как рассказал адвокат заявителей Дмитрий Леонтьев, это не первый случай, когда школьник, ударивший одноклассника, проявляет агрессию к другим детям. Юрист отметил, что в 2024 году родители шестиклассников писали жалобу по поводу поведения мальчика в департамент образования.

Родители пострадавшего школьника хотят привлечь к случившемуся внимание общественности, так как опасаются буллинга своего сына со стороны учеников.

Ранее психолог перечислил возможные риски из-за закона против буллинга.

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