Участник программы «Время героев» назначен федеральным инспектором по Камчатке

Ветеран специальной военной операции, Герой России, участник кадровой программы «Время героев» Сергей Кузьминчук назначен на должность федерального инспектора по Камчатскому краю аппарата полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. Об этом сообщается в Теlegram-канале проекта.

В мае прошлого года Сергей Кузьминчук стал одним из 83 участников программы «Время героев», инициированной президентом России Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии.

Рассказывая о своих впечатлениях от участия в проекте, Сергей Кузьминчук подчеркнул, что получил возможность учиться у ведущих управленцев России.

Его наставником стал заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

«Он помог мне полноценно и в кратчайшие сроки ознакомиться с деятельностью аппарата полномочного представителя, погрузиться в региональную повестку, и задачи, которые предстоит решать для развития Камчатского края», — отметил ветеран СВО.

Вице-премьер в свою очередь рассказал, что после работы с Кузьминчуком у него остались положительные впечатления.

Назначение Кузьминчука федеральным инспектором по Камчатскому краю Трутнев назвал первым его шагом в работе на гражданской государственной службе.

Кузьминчук заверил, что на новом посту он будет «руководствоваться принципами служения людям и достижения видимых для жителей результатов».

«Верховный главнокомандующий назвал развитие Дальнего Востока приоритетом России на весь XXI век, и я намерен внести свой вклад в достижение поставленной цели», — подчеркнул он.

Напомним, ранее 19 участников первого потока федеральной программы «Время героев» получили новые назначения на ответственные должности. Среди них — полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель организации «Движение Первых» Артур Орлов, сенатор РФ Алексей Кондратьев и другие.