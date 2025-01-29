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Участник программы «Время героев» назначен федеральным инспектором по Камчатке

Участник проекта «Время героев» Кузьминчук поделился планами на новой должности
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Правительство Амурской области

Ветеран специальной военной операции, Герой России, участник кадровой программы «Время героев» Сергей Кузьминчук назначен на должность федерального инспектора по Камчатскому краю аппарата полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. Об этом сообщается в Теlegram-канале проекта.

В мае прошлого года Сергей Кузьминчук стал одним из 83 участников программы «Время героев», инициированной президентом России Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии.

Рассказывая о своих впечатлениях от участия в проекте, Сергей Кузьминчук подчеркнул, что получил возможность учиться у ведущих управленцев России.

Его наставником стал заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

«Он помог мне полноценно и в кратчайшие сроки ознакомиться с деятельностью аппарата полномочного представителя, погрузиться в региональную повестку, и задачи, которые предстоит решать для развития Камчатского края», — отметил ветеран СВО.

Вице-премьер в свою очередь рассказал, что после работы с Кузьминчуком у него остались положительные впечатления.

Назначение Кузьминчука федеральным инспектором по Камчатскому краю Трутнев назвал первым его шагом в работе на гражданской государственной службе.

Кузьминчук заверил, что на новом посту он будет «руководствоваться принципами служения людям и достижения видимых для жителей результатов».

«Верховный главнокомандующий назвал развитие Дальнего Востока приоритетом России на весь XXI век, и я намерен внести свой вклад в достижение поставленной цели», — подчеркнул он.

Напомним, ранее 19 участников первого потока федеральной программы «Время героев» получили новые назначения на ответственные должности. Среди них — полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель организации «Движение Первых» Артур Орлов, сенатор РФ Алексей Кондратьев и другие.

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