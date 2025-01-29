В Финляндии из-за прекращения торговли с РФ подскочили цены на древесину

В Финляндии в 2024 году объем вырубки частных лесов увеличился на 11 миллионов кубических метров и достиг примерно 65 миллионов кубических метров. Об этом сообщил Лесной центр Финляндии.

«Важно увеличить рост лесов, чтобы они восстанавливались как можно быстрее», — заявил менеджер по финансам и инспекции центра Аки Хостикка, комментируя рост интенсивности вырубки.

Цены на древесину также выросли в прошлом году — на 10%, если сравнивать с 2023-м. Отмечается, что лесоматериалы для производства целлюлозы и древесной массы подорожали на 20%.

В августе прошлого года сообщалось, что в Суоми возник кризис в лесной промышленности из-за того, что был введен запрет на ввоз древесины из России. По оценкам экспертов, финны лишились 2,8 миллиона кубометров древесины для использования в качестве топлива, 4,8 миллиона кубометров необработанных лесоматериалов и 0,5 миллиона кубометров распиленных. В общей сложности, потери составили более 8 миллионов кубометров.

Ранее в Финляндии заявили о сотрудничестве с Россией по вопросу о границе.