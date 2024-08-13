Финляндия столкнулась с масштабным кризисом из-за России

В Финляндии начал разгораться лесопромышленный кризис: стране стало не хватать древесины после запрета на импорт этого товара из России. Об этом пишет РИА Новости.

«Финны лишили себя 2,8 млн кубометров топливной древесины, 4,8 млн — необработанных лесоматериалов и 0,5 млн — распиленных. Всего более 8 млн кубов», — отметила доцент кафедры международного бизнеса РЭУ имени Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова.

Отказ от российской древесины привел к скачку цен на местном рынке. Стоимость бревен взлетела до максимума за последние 15 лет и почти сравнялась с ценами на конечный продукт — пиломатериалы. В то же время производство упало с 12 до 10 млн кубометров.

По итогам 2023 года Финляндия заготовила порядка 69–73 млн кубометров древесины благодаря собственным запасам. Большая часть пошла на отопление.

До этого сообщалось, что Турция и Гонконг резко нарастили закупки пиломатериалов из РФ.

Ранее стало известно о проблеме русскоязычных бизнесменов в Финляндии.