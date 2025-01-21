Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Депутаты призвали закрыть петербургский музей современного искусства «Эрарта»

В Госдуме призвали закрыть музей современного искусства «Эрарта» в Петербурге
close
Телеграм-канал «Осторожно, новости»

Группа депутатов Госдумы во главе с лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым призвала закрыть музей современного искусства «Эрарта» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По словам Миронова, «иноагенты захлебываются от соплей» от представленных на экспозиции объектов. Политик указал на работу художника Евгения Кондратьева Welcome to Russia, которая представляет собой матрешку с металлическими шипами внутри.

«Матрешка наша традиционная: внутри шипы и подпись «замечательная»: »'Добро пожаловать в Россию»'. [Иноагенты] хвалят, кричат: »'Ура, какой музей, какой замечательный»', <...> дурят нашу молодежь. И все делают вид, что так и надо», — возмутился депутат.

Миронов сравнил музей современного искусства с екатеринбургской арт-галереей «Ельцин Центр», и отметил, что последний по сравнению с первым «нервно курит в сторонке».

Ранее в Госдуме попросили Кравцова «наложить мораторий» на использование в школах «единицы».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами