Депутаты призвали закрыть петербургский музей современного искусства «Эрарта»

В Госдуме призвали закрыть музей современного искусства «Эрарта» в Петербурге

Группа депутатов Госдумы во главе с лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым призвала закрыть музей современного искусства «Эрарта» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По словам Миронова, «иноагенты захлебываются от соплей» от представленных на экспозиции объектов. Политик указал на работу художника Евгения Кондратьева Welcome to Russia, которая представляет собой матрешку с металлическими шипами внутри.

«Матрешка наша традиционная: внутри шипы и подпись «замечательная»: »'Добро пожаловать в Россию»'. [Иноагенты] хвалят, кричат: »'Ура, какой музей, какой замечательный»', <...> дурят нашу молодежь. И все делают вид, что так и надо», — возмутился депутат.

Миронов сравнил музей современного искусства с екатеринбургской арт-галереей «Ельцин Центр», и отметил, что последний по сравнению с первым «нервно курит в сторонке».

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