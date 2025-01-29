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Неизвестный проник в дом жительницы Ленобласти и украл двух чихуахуа

В Ленобласти неизвестный проник в квартиру и похитил двух чихуахуа
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Olena Tselykh/Shutterstock/FOTODOM

В Ленинградской области у 33-летней женщины их квартиры похитили двух чихуахуа и личные вещи. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

В отдел полиции Всеволожского района с заявлением обратилась 56-летняя женщина. Она рассказала, что в квартиру ее 33-летней дочери, проживающей на Пражской улице в Кудрово, проник неизвестный. Злоумышленник похитил оттуда личные вещи женщины и двух собак породы чихуахуа, после чего скрылся с места.

В данный момент сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Похитителя чихуахуа ищут.

До этого в Подмосковье неизвестный украл породистую собаку в магазине, пока ее хозяин делал покупки. Похититель вместе с его псом поехал в сторону Раменского, а владелец питомца разместил объявления о пропаже животного в местных чатах и группах, к поискам подключили неравнодушные люди.

Ранее в Ставрополе женщина уличила водителя скорой в краже ее собаки во время вызова.

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