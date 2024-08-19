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Неизвестный похитил породистую собаку у посетителя магазина в Подмосковье

Baza: в Подмосковье неизвестный похитил у посетителя магазина породистую собаку

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Телеграм канал «Baza»

В Подмосковье неизвестный похитил породистую собаку в магазине, пока ее хозяин делал покупки. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 17 августа в городе Химки. Мужчина с ребенком и кинг-чарльз-спаниелем Бетти зашли в магазин на Пожарской улице — питомца оставили привязанным у входа.

Спустя несколько минут отец с сыном вышли из магазина, однако собаки у входа не оказалось. Они начали разыскивать питомца. Во время изучения записей с камер видеонаблюдения выяснилось, что Бетти отвязал и увел неизвестный мужчина.

Хозяин пса выяснил, что похититель вместе с его собакой поехал в сторону Раменского. В последний раз злоумышленника видели неподалеку от станции Выхино. Владелец Бетти разместил объявления о пропаже питомца в местных чатах и группах, к поискам подключили неравнодушные люди.

Ранее россиянин украл соседского бигля, потребовал за него биткоин и попал в психбольницу.

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