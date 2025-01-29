Мужчина зарабатывает тем, что предлагает свои услуги «злодея по найму»

OC: малайзиец стал популярным благодаря своей услуге злодея по найму

Житель Малайзии зарабатывает тем, что предлагает свои услуги «злодея по найму», пишет Oddity Central.

Шазали Сулейман стал известен в социальных сетях после того, как предложил уникальную услугу под названием «злодей напрокат». Мужчина предлагает клиентам возможность стать героями в глазах своих партнеров, имитируя ситуации, в которых он играет роль «злодея», а заказчик спасает свою вторую половину.

Идея услуги возникла после того, как окружающие отметили, что внешность Сулеймана — длинные неухоженные волосы и байкерская одежда — делает его похожим на «члена банды». Вдохновившись этим, он решил монетизировать свой образ. За определенную плату клиенты могут выбрать время и место, где Сулейман будет «приставать» к их партнеру, предоставляя возможность вмешаться и «спасти» ситуацию.

«Вы устали от того, что ваш партнер считает вас слабым? За разумную плату я могу помочь вам доказать, что они неправы», — рекламирует Шазали свою услугу.

Малайзиец также уточнил, что стоимость услуги составляет $22 в будние дни и $35 в выходные. Если клиент выбирает место за пределами родного города Сулеймана, то транспортные расходы также оплачиваются отдельно.

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