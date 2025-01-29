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«Целилась в глаза»: домохозяйка рассказала, как выжила после встречи с крокодилом

В Индонезии домохозяйка отбилась от крокодила, который утащил ее за руку в реку
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Shutterstock/FOTODOM

В Индонезии 59-летняя жительница Суматры победила в схватке с крокодилом, который пытался утащить ее в реку. Об этом сообщает Berita.rtm.

Инцидент произошел в провинции Ачех, когда женщина сплавлялась по реке на лодке в поисках улиток. Женщина опустила руку в водоросли, чтобы на ощупь найти несколько улиток, когда хищник незаметно подобрался к ней и вцепился в руку. Крокодил начал утягивать жертву к воде, но та не растерялась и стала бить его в морду свободной рукой. По словам потерпевшей, она целилась животному в глаза. Также женщина громко звала на помощь.

Яростное сопротивление и звук мотора приближающейся лодки заставил хищника ослабить хватку, и пострадавшая смогла высвободить руку. С тяжелыми ранами ее доставили в местную больницу. Ее жизни ничего не угрожает.

Ранее серфер, который лишился ноги в схватке с акулой, рассказал о своем спасении.

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