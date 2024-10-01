Серфер, который лишился ноги в схватке с акулой, рассказал о своем спасении

Австралийский серфер, потерявший ногу из-за акулы, рассказал, что ему спас жизнь полицейский. Об этом сообщает Daily Mail.

В июле 23-летний Кай Маккензи проводил время на уединенном пляже возле Порт-Маккуори на северном побережье Нового Южного Уэльса. Внезапно к серферу подплыла акула, которая успела укусить его за ногу. Он был вынужден оттолкнуть хищницу, а затем все же поймал волну и добрался до берега.

Там ему на помощь пришел офицер полиции, выгуливавший собаку на пляже. Полицейский сделал импровизированный жгут из поводка, что спасло Маккензи от большой кровопотери. Теперь серфер уверен, что остался в живых благодаря мужчине.

Вышедший из больницы после двух месяцев лечения, Маккензи пожаловался на пристальные взгляды незнакомцев, которые теперь сопровождают его повсюду, и поблагодарил свою девушку Еву и родителей за то, что они были рядом с ним все это время.

По словам австралийца, ему также очень помогло общение с серфершей Бетани Гамильтон, которая в 2003 году потеряла из-за нападения акулы левую руку.

«Она просто рассказала мне о реальном положении дел и изменила мой настрой на позитив», — говорит молодой человек.

Недавно он поделился с подписчиками своей решимостью вернуться к занятиям серфингом и теперь хочет как можно быстрее получить протез ноги.

Ранее школьница пострадала от нападения акулы во время подводного плавания.